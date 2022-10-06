РусГидро – в ТОП-5 рейтинга "Эксперт РА" по закупкам

Блок закупок РусГидро вошел в ТОП-5 лучших закупочных подразделений компаний с государственным участием. Итоги озвучены на Ежегодной премии «Лучшее управление закупочной деятельностью», вручаемой рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения».

Цель рейтинга – создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса. В основе методологии лежит факторная модель оценки широкого числа количественных и качественных показателей, которые отражают все ключевые аспекты работы закупочного подразделения: профессиональный опыт команды по закупкам, уровень регламентации и автоматизации закупок, эффективность закупочной деятельности.

Рейтинг включает компании с годовым объемом закупок не менее 500 млн рублей. В этом году определены 70 лучших закупочных подразделений России.

РусГидро уделяет особое внимание прозрачности корпоративной системы закупок, равному отношению ко всем участникам рынка, отсутствию барьеров для участия в закупках. 99,95% от общего объема конкурентных закупок по Группе проводится в электронном виде. По итогам 2021 года доля закупок РусГидро у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 80,6%.

Прозрачность и эффективность системы закупочной деятельности РусГидро неоднократно получали высокую оценку профильного сообщества, компания на регулярной основе становится лауреатом Национального рейтинга прозрачности закупок и других профессиональных конкурсов.