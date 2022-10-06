Системный оператор Единой энергетической системы внедрил в ОЭС Востока технологию внутрисуточных расчетов уточненных доводимых диспетчерских графиков (УДДГ) – полного аналога расчетов планов балансирующего рынка, применяющихся в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности.

Формирование внутрисуточных УДДГ будет выполняться по формализованной технологии, учитывающей оперативные уведомления об изменении параметров генерации, поданные поставщиками электроэнергии, уточненный прогноз потребления и актуализированные данные об изменениях схемно-режимной ситуации в операционной зоне. На начальном этапе внедрения выполняется два внутрисуточных расчета. Далее запланировано поэтапное увеличение количества расчетов с переходом на ежечасный расчет, применяющийся на балансирующем рынке в ценовых зонах.

В рамках подготовки к переходу на внутрисуточное формирование УДДГ специалисты АО «СО ЕЭС» реализовали комплекс организационных и технических мероприятий, включая тестирование специализированных программно-аппаратных комплексов и отработку взаимодействия с участниками оптового рынка.

«Внедрение во второй синхронной зоне механизма уточненных доводимых диспетчерских графиков – аналога плана балансирующего рынка, применяемого в ценовых зонах с 2005 года – очередной значимый этап на пути унификации деловых процессов оптового рынка электроэнергии и мощности в ЕЭС России. С внедрением этой технологии наряду с введенной три года назад процедурой ВСВГО в ОЭС Востока сформирована технологическая основа для отработки и внедрения конкурентного рыночного ценообразования. Переход на рыночную модель в перспективе позволит повысить качество функционирования энергосистемы Востока за счет эффективного использования существующего парка оборудования, получения объективных ценовых индикаторов реальной стоимости используемого на электростанциях топлива, привлечения инвестиционного ресурса, необходимого для поддержания темпов промышленного развития восточного региона», – отметил Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

В настоящее время часть территорий Дальнего Востока: территории Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области объединены в состав Второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности, в которой не применяются механизмы рыночного ценообразования, торговля осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию и мощность. При этом в рамках государственных мероприятий по развитию дальневосточного региона создаются технологические и экономические предпосылки и условия для формирования конкурентной среды и внедрения рыночных отношений в сфере электроэнергетики.

Реализация внутрисуточных расчетов и доведения УДДГ совместно с уже внедренной в марте 2019 года технологией ВСВГО в операционной зоне ОЭС Востока обеспечивает технологическую завершенность выполняемого цикла краткосрочного планирования, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства электроэнергии, а также создает необходимую технологическую основу для перехода к модели конкурентного рынка электрической энергии и мощности.

Балансирующий рынок

Балансирующий рынок (БР) – один из базовых механизмов оптового рынка электроэнергии и мощности. Обеспечивает торговлю электроэнергией по свободным (нерегулируемым) ценам в объемах, соответствующих отклонениям от планового диспетчерского графика, формируемого в рынке на сутки вперед. На БР реализуются объемы электроэнергии, необходимые энергосистеме для компенсации текущих изменений уровня потребления, состояния генерирующего оборудования, сетевых ограничений. Расчет графика (плана БР) на этом рынке производится Системным оператором ежечасно в течение суток, при этом каждый раз производится актуализация расчетной модели с учетом изменившихся системных условий. На основании данной информации проводятся конкурентные отборы ценовых заявок поставщиков, обеспечивающие экономическую эффективность загрузки станций и требования к надежности.