Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» завершили ремонтные работы на двух крупных питающих центрах в Таганроге – подстанциях (ПС) 110 кВ Т-11 и Т-1.

На ПС Т-11 ростовские энергетики отремонтировали силовой трансформатор и коммутационное оборудование, заменили три ввода 110 кВ. Проведенные работы позволили обеспечить надежное электроснабжение потребителей центральной части города, в том числе нескольких детсадов, школ и торговых центров.

Ремонт силового трансформатора и коммутационного оборудования, проведенные на ПС Т-1, позволили повысить надежность электроснабжения восточных и северных районов Таганрога, электроремонтного завода и части трамвайных линий.

Проведенные работы позволили существенно повысить стабильность работы энергосистемы, особенно в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Общий объем финансирования ремонтов на обеих подстанциях превысил 3,3 млн рублей.