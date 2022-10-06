Нововведения повысят эффективность префрежима в регионе и позволят реализовать новый инвестпроект - индустриальный парк «Вектор»

Три ТОР – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» – объединят в одну территорию опережающего развития. Участники заседаний Наблюдательных советов территорий опережающего развития Хабаровского края поддержали инициативу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, цель которой – повысить эффективность преференциального режима и оптимизировать работу.

«Мы действуем в рамках Федерального закона №473-ФЗ («О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»). Объединение трех хабаровских ТОР позволит, в первую очередь, более оперативно решать вопросы по строительству объектов инфраструктуры ТОР и обеспечить эффективное использование денежных средств на их создание, которое будет отражено в едином плане-графике. Кроме того, мы сможем быстрее и без долгих проволочек принимать решения по возмещению затрат резидентам на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, которое ранее было возможно только после внесения изменений в постановление Правительства РФ о создании ТОР», - пояснила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

Спикер добавила, что на сегодняшний день суммарный объём инвестиций по проектам действующих резидентов территорий опережающего развития «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» превышает 202 млрд рублей. Бюджетные вложения в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР составляют 13,4 млрд рублей.

«45 мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, которые ведутся поэтапно на трех ТОР, выполнены. Это технологическое присоединение к внутриплощадочным электрическим сетям объектов на площадке «Иннокентьевка» (ТОР «Николаевск»), также введены в эксплуатацию внутриплощадочные электрические сети, объекты водоснабжения и водоотведения, внутриплощадочные сети ливневой канализации двух этапов на площадке «Ракитное» (ТОР «Хабаровск»), а на площадке «Парус» (ТОР «Комсомольск») построен газопровод», - уточнила Ирина Серова.

В ходе Набсовета согласовано расширение границ ТОР «Хабаровск» под новый инвестиционный проект – индустриальный парк «Вектор». Потенциальный инвестор планирует создать единую площадку, где будут выпускать продукцию для строительных отраслей. Причем для территорий опережающего развития Хабаровского края это уже пятое расширение границ ТОР, которое было согласовано участниками Набсовета в 2022 году. Благодаря этим решениям, новые резиденты ТОР «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» реализуют проекты и вложат в экономику региона порядка 115 млрд рублей, а более 2,5 тыс. местных жителей смогут трудоустроиться на рабочих предприятиях.

По данным КРДВ, в настоящее время в рамках соглашений об инвестиционной деятельности на трех ТОР Хабаровского края 88 резидентов реализуют проекты на общую сумму 202,4 млрд рублей. Из них фактически вложено 76,1 млрд рублей или 38% от общего объема заявленных инвестиций, на новых предприятиях получили работу 5 629 человек – 51% от планируемых к созданию рабочих мест. 35 проектов уже успешно реализовано и ведут операционную деятельность.