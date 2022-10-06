5 октября состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Южноуральским арматурно-изоляторным заводом (ЮАИЗ) и Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ). На мероприятии присутствовали министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер, президент АО «ЮАИЗ» Жан Мезенцев.

Соглашение стало результатом работы оперативного штаба по импортозамещению, созданного в Челябинской области для усиления акцента на сотрудничество с научным сообществом региона. Прямое взаимодействие промышленных предприятий Южного Урала с ВУЗом реализуется благодаря участию областного министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Стороны договорились наладить сотрудничество по всем направлениям опытно-конструкторских работ: от научных разработок и проведения испытаний новых продуктов и технологий до обмена опытом и образовательной деятельности. Предприятие откроет двери для научных работников ЮУрГУ: они смогут решать свои производственные вопросы в лаборатории и испытательном центре ЮАИЗ. В ближайшее время будет разработан перечень научно-технологических задач для рабочих групп ВУЗа с целью создания благоприятных условий для инновационных разработок в энергетической отрасли.

Президент АО «ЮАИЗ» Жан Мезенцев: «Я уверен, что сложившийся союз с использованием научного потенциала ЮУрГУ, а также рыночных и промышленных возможностей ЮАИЗ, как ведущего российского производителя, даст эффект роста, как с точки зрения импортозамещения, так и с позиции наращивания экспортного потенциала. Совместно мы будем способствовать развитию в Челябинской области общероссийского центра компетенций по разработке и выпуску инновационной продукции для электросетевого хозяйства».

Минпром Челябинской области в рамках решения государственной задачи по импортоопережению ведет активную работу по развитию научного потенциала и в реализации инновационных решений на предприятиях региона.

«В производстве изоляторов Челябинская область - монополист в стране и один из ведущих игроков на мировом рынке. При активной поддержке нашего министерства на базе ЮАИЗа создан индустриальный парк. Благодаря его появлению базирующиеся в нём предприятия-резиденты смогут выпускать не просто отдельно взятые изоляторы, а целые системы управления и контроля движения тока. Крайне важно, что интеллектуальным центром в этой работе станет именно ЮУрГУ, один из самых сильных и авторитетных ВУЗов страны. У меня нет сомнений, что объединёнными усилиями такой мощный научный центр и завод, накопивший уникальные профессиональные компетенции, вместе совершат настоящий прорыв. Я уверен, что уже в ближайшем будущем мы увидим не только производство исходных изделий, но и некие комплексные решения», - считает глава челябинского минпрома Павел Рыжий.

Партнерство ЮУрГУ и международного холдинга, в состав которого входят ЮАИЗ, и, созданный на основе производственных мощностей завода Южноуральский индустриальный парк, будет способствовать не только внедрению технологических инноваций, но и реализации других перспективных направлений сотрудничества для обеих сторон.

И.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер: «Мы накопили значительный научно-технический потенциал, который может быть эффективно использован на промышленных предприятиях. И данное соглашение – это важный шаг в этом направлении. Синхронизировав задачи, мы сможем направить в нужное русло усилия ученых, преподавателей, лабораторий как существующих, так созданных в будущем. Задействуем научно-исследовательские, образовательные проекты, испытания с использованием теоретической базы. Сегодня государство выделяет большое количество средств, формирует меры господдержки, развития и модернизации производственных площадок, мотивируя и усиливая кооперацию научно-образовательных организаций, бизнеса и промышленности.

В своей речи Жан Мезенцев подчеркнул важность отраслевых коопераций, и анонсировал планы холдинга провести 17 ноября в Челябинске научно-практическое мероприятие для участников электротехнического сектора при поддержке Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и НСПЭ «Росэлектро». Особое внимание на встрече представителей власти и руководителей предприятий будет уделено важным для отрасли вопросам, а также темам НИОКРа и поиска возможностей субсидирования инновационных разработок. Событие вызвало интерес у Минпромторга РФ, Правительства Челябинской области, ПАО «Россети» и представителей производственного сектора электротехнической промышленности.

АО «ЮАИЗ» является ведущим производителем линейной изоляции и арматуры в РФ. Входит в тройку лидеров на российском и мировом рынке стеклянных изоляторов: обеспечивает производство 70% рынка РФ и 20% мирового рынка. Выпускает широкую номенклатуру линейных подвесных изоляторов из закаленного стекла, линейную арматуру для воздушных линий электропередачи, фарфоровые опорные и опорно-штыревые изоляторы. Основными клиентами на российском рынке являются: ПАО «Россети», ЕМУП «МЭС», ПАО «ТГК-2», а также предприятия железнодорожного транспорта и нефтегазовой отрасли. В этом году компания празднует юбилей – 65 лет со дня основания.

АО «ЮАИЗ» входит в холдинг Глобал Инсулэйтор Групп (GIG), который поставляет продукцию для компаний электроэнергетического комплекса на внутренний и экспортный рынки. Постоянными потребителями продукции являются свыше 400 компаний России, более 60 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Америки, Африки. Продукция завода поставляется в энергосистемы России и стран ближнего зарубежья, для контактных сетей электрифицированных железных дорог, нефтегазовой промышленности, на внешний рынок: в Финляндию, Швецию, Италию, Испанию, Ливан, Сирию, Вьетнам, Иран.

Производственные мощности Глобал Инсулэйтор Групп расположены в России, Казахстане и Индии, что позволяет поставлять продукцию в короткие сроки и оптимизировать транспортные расходы. Компания осуществляет поставки продукции на объекты ПАО «Россети» и других сетевых компаний в более 100 странах мира, для предприятий нефтегазовой промышленности и РЖД.

Ежегодно на предприятиях GIG производят: 13 млн стеклянных изоляторов, 50 тысяч полимерных изоляторов, 1,6 млн фарфоровых изоляторов и 4 тысячи тонн линейной арматуры.

В апреле 2022 года на базе АО «ЮАИЗ» создан "Южноуральский индустриальный парк». Предприятие планирует инвестировать в реконструкцию зданий, развитие транспортной, коммунальной и технологической инфраструктуры почти 100 млн рублей в год. На территории промпарка площадью более 43 гектаров размещено несколько действующих предприятий, специализирующихся на производстве электрических изоляторов из стекла, фарфора и полимеров, литье чугуна и формировании комплектующих для энергетического оборудования. На данный момент есть возможность размещения новых резидентов. Главной целью развития индустриального парка является создание в Челябинской области центра электротехнических компетенций.