Для контроля показателя пожароопасности материалов, используемых в производстве изоляции и оболочки кабельной продукции, на заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») установили прибор для определения кислородного индекса. Оборудование предназначено для оценки воспламеняемости полимерных материалов.

Тестируемый образец закрепляют в нижней части кварцевой колонки прибора и поджигают при помощи газообразной смеси кислорода и азота. Благодаря испытанию проверяется качество и пожароопасность материала. Для точности результатов исследования испытывают три образца одной партии.

«Мы постоянно совершенствуем производственные и технологические процессы, повышая качество материалов и готовой продукции. Поскольку одна из наших корпоративных ценностей безопасность и экология, мы осуществляем тщательную проверку на всех этапах производства. Установка испытательного прибора поможет усилить контроль качества выпускаемой нашим заводом продукции», – отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет принадлежащие «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.