«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 6,5 млрд рублей строительство жилого комплекса «На Ирбитской» в Тюмени. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Страна Девелопмент».

Жилой комплекс общей площадью 102 тыс. кв. метров построят на участке площадью 8,4 га (ул. Ирбитская,57), реализованном по итогам аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора комплексного развития территорий. Всего в комплексе запроектировано 1480 квартир. Сдать первую очередь планируется в 2025 году, вторую – в 2026 году.

Управляющий директор Уральского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Олег Филиппов отметил, что это уже пятый финансируемый банком проект ГК «Страна Девелопмент». «Совокупный лимит кредитования с учетом нового договора вырос до 85 млрд рублей», – уточнил он.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Тюменской области возводится около 2,7 млн кв. метров жилья, из них более 90% – с использованием счетов эскроу.

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