Работы завершены на площади 455 га на девяти ЛЭП 220 кВ. В результате значительно снижен риск возникновения аварийных ситуаций и повышена надежность электроснабжения юга Приморского края с населением около одного миллиона человек, включая города Владивосток, Уссурийск и Большой Камень.

Наибольший объем работ выполнен на ЛЭП 220 кВ «Дальневосточная – Уссурийск 2»: с применением спецтехники и ручного труда расчищено 182 га трассы.

Значительная часть магистральных электросетей Приморья проходит через лесные массивы. Деревья и кустарники, растущие в непосредственной близости от проводов, могут стать причиной коротких замыканий, которые способны спровоцировать возгорания и привести к технологическим нарушениям в работе энергообъектов. Чтобы исключить такие риски, энергетики поддерживают просеки в нормативном состоянии: проводят расширение просек до регламентированных значений, вырубают угрожающие падением деревья, расчищают просеки от древесно-кустарниковой и сухой растительности.