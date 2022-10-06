Специалисты Сочинских электрических сетей завершили работы по капитальному ремонту и реконструкции энергообъектов распределительной сети в с. Социализм Адлерского района г. Сочи. В течение двух месяцев энергетики смонтировали 800 м новой воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ и более 2,5 км воздушных линий 0,4 кВ.

Кроме того, в населенном пункте были установлены две современные трансформаторные подстанции общей мощностью 1 030 кВА, проведены работы по выносу опор с территории детской игровой площадки, а вместо оголенного провода смонтирован современный самонесущий изолированный провод (СИП).

СИП безопасен, экологичен, обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и ветровым нагрузкам, что особенно важно с учетом природно-климатических особенностей сочинского энергорайона.

Новые энергообъекты позволят улучшить качество энергоснабжения улиц Сормовская, Спутник, Грушевая, Рассвет и Гомельская. Всего от построенных линий электропередачи в с. Социализм г. Сочи запитаны более 160 жилых домов.