Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершили ремонт оборудования на крупнейшей подстанции Астрахани – 110/35/10 кВ «ЦРП». Выполненные работы позволили повысить надежность и качество электроснабжения потребителей столицы региона и районов области: Икрянинского, Камызякского, Приволжского, в том числе его динамично развивающегося районного центра – села Началово.

«ЦРП» – одна из важнейших подстанций города. Она обеспечивает электроснабжение около тысячи бытовых потребителей Астрахани, социальных и промышленных объектов, медицинских учреждений. Среди них международный аэропорт Астрахани, системы аэро- и речной навигации, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Областная клиническая психиатрическая больница, фельдшерско-акушерские пункты, садовые общества, производственные базы, котельные, фермерские хозяйства. Также она обеспечивает транзит электроэнергии в сети единой энергосистемы России.

Энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 50 МВА, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов тока и напряжения 35 кВ и выше, заменили опорно-стержневую изоляцию на оборудовании 110 кВ. Всего отремонтировано 26 единиц оборудования – те ключевые элементы, от которых зависит стабильное и безопасное энергоснабжение потребителей. Все работы проводились без отключения потребителей.

Всего в Астраханской области с начала 2022 года специалисты «Россети Юг» отремонтировали более 70 трансформаторных подстанций, свыше 600 км воздушных линий электропередачи, 8,5 км кабельных линий 0,4 кВ и выше, заменили более 1 000 опор, расчистили свыше 370 га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.