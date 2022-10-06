На территории Осиновского муниципального образования Марксовского района специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» построили отпайку от воздушной линии электропередачи 6 кВ с использованием самонесущего изолированного провода и установили комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 63 кВА. Строительно-монтажные работы выполнены в рамках договора присоединения к электрическим сетям поливальных машин крестьянско-фермерского хозяйства.

Энергетики предоставили 40 кВт электрической мощности с подстанции 110/6 кВ «Филипповка». С целью учета потребляемой электроэнергии установлен счетчик с дистанционной передачей данных.

Эксплуатация дождевальных машин позволит аграриям снизить климатические риски, характерные для земледелия в саратовском Левобережье, и увеличить урожайность.

Качественно и своевременно присоединяя к электрическим сетям объекты мелиорации «Саратовские РС» содействуют реализации программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Подать заявку на присоединение к электросетям можно через Портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.