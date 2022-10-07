АО "Контактор" анонсирует новые вебинары в октябре

АО «Контактор» анонсирует продолжение серии обучающих мероприятий в октябре. 10 и 17 октября пройдут вебинары на тему импортозамещения и модернизации серии автоматических выключателей Протон Е.

10 октября, в понедельник, состоится онлайн-семинар «Предложение АО «Контактор» по импортозамещению: автоматические выключатели на токи до 2000 А». Будут рассмотрены варианты по возможной замене недоступных автоматических выключателей с номинальным током от 800 до 2000 А ведущих производителей на аналоги, производимые АО «Контактор» (г. Ульяновск).

17 октября, в понедельник, пройдет вебинар «Модернизация семейства АСВ Протон. Новые Протон Е 25 (от 630 А до 2500 А) и Протон Е 40 (на 3200 А и 4000 А)». Будут представлены новые бюджетные серии воздушных автоматических выключателей из линейки Протон, их основные характеристики и сравнение с существующими сериями.

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатное, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам ниже:

10 октября, 12:00 по московскому времени: «Предложение АО «Контактор» по импортозамещению: автоматические выключатели на токи до 2000 А» – https://events.webinar.ru/Legrand/937750453

17 октября, 12:00 по московскому времени: «Модернизация семейства АСВ Протон. Новые Протон Е 25 (от 630 А до 2500 А) и Протон Е 40 (на 3200 А и 4000 А) – https://events.webinar.ru/Legrand/775501995

Следите за анонсами следующих мероприятий в октябре и будьте в курсе!

АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.