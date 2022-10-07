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АО "РЭС" завершает очередной проект по реконструкции электросетей в Искитимском районе

АО РЭС завершает очередной проект по реконструкции электросетей в Искитимском районе

7 октября 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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Последние несколько лет АО «РЭС» в рамках инвестиционной программы ведет активную реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ в Новосибирской области. И даже произошедшие в этом году события во внешней среде и осложнение социально экономических условий не прервали эту приоритетную работу энергетиков.

На данный момент в стадии завершения находятся работы по реконструкции электрических сетей в с. Шибково Искитимского района. Здесь специалистами филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» выполнен комплекс мероприятий по модернизации, в т.ч.:

  • реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные;
  • замена голого провода на cамонесущий изолированный провод (СИП);
  • замена вводного кабеля в индивидуальных жилых домах;
  • замена корпусов и оборудования трансформаторных подстанций ТП10/0,4 кВ;
  • монтаж современных приборов учета с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии (АИСКУЭ).

За время реконструкции электросетей в с. Шибково энергетики обновили 7 трансформаторных подстанций и более 13 км ЛЭП, а также установили 437 приборов учета. Общая сумма инвестиций АО «РЭС» составила более 49 миллионов рублей, 7 из которых вложены компанией в течение этого года.

Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жителям села будет обеспечено надежное электроснабжение, а также существенно улучшатся показатели качества электроэнергии. Причем не только за счет повышения технических параметров провода или обновления оборудования на подстанциях, но и благодаря новым приборам учета. Они позволят исключить перегрузки в сети из-за незаконного потребления электроэнергии, а вместе с ними и такие неприятные для соседей нарушителей последствия, как скачки напряжения, короткие замыкания и даже аварийные отключения.

Тем более для добросовестных потребителей современные «умные» счетчики имеют и другие преимущества:

  • во-первых, показания счетчика снимаются дистанционно и передаются автоматически, потребителю не нужно тратить на это время и следить за своевременной передачей данных;
  • во-вторых, отслеживать показания можно дистанционно на расстоянии до 30-50 метров с помощью выносного дисплея (пульта), который выдается каждому потребителю безвозмездно;
  • в-третьих, нет необходимости впускать в свой дом незнакомых представителей сетевой организации для проверки приборов учета и контрольного снятия показаний, что особенно актуально в условиях пандемии;
  • в-четвертых, ответственность за сохранность прибора учета и контрольных пломб переходит к собственнику линии - АО «РЭС», потребителю больше не нужно за это отвечать;
  • и, наконец, после допуска в эксплуатацию нового прибора учета старый счетчик, располагавшийся в доме, можно демонтировать, а на его место поставить полезный стеллаж или просто повесить красивую картину.

На сегодняшний день специалисты филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» завершают работы по переводу вновь смонтированных приборов учета в статус расчетных. Энергетики планируют закончить процедуру до конца 2022 года.

 

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

Источник: АО "РЭС"

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