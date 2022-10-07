Порядка двух тысяч потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов, а также пригородных поселков Майкопа Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» с начала 2022 года. Общий объем выданной мощности превысил 32 МВт. В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, крупные агропромышленные предприятия.

За девять месяцев 2022 года электроэнергией обеспечены 19 социально значимых объектов общей мощностью свыше 1 МВт. В их числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы в районах Кубани и Адыгеи.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на Белореченский район Кубани, а также Майкопский район и пригородные территории Майкопа в Адыгее. Это связано с развитием в энергорайонах агропромышленного комплекса, рекреационного туризма и активной жилой застройкой муниципалитетов.

Всего за период с января по сентябрь 2022 года специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приняли 2844 заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом 144 МВт.