Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совместное заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту и комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».

Участники обсудили реализацию проектов по развитию пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе развитие электросетей, а также вопросы увеличения вывоза угольной продукции из Сибири.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Министр энергетики Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, представители федеральных ведомств, «РЖД», главы угледобывающих регионов России, руководители угольных компаний.