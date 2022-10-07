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7 октября 2022, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: БАМ, ТРАНССИБ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика
Источник: government.ru
Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совместное заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту и комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».
Участники обсудили реализацию проектов по развитию пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе развитие электросетей, а также вопросы увеличения вывоза угольной продукции из Сибири.
В заседании приняли участие полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Министр энергетики Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, представители федеральных ведомств, «РЖД», главы угледобывающих регионов России, руководители угольных компаний.
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