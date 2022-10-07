Первый заместитель Председателя Правительства выступил на пленарном заседании Международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии».

Участники обсудили перспективы развития угольной отрасли России в условиях санкционного давления, работу угольных компаний в современных условиях рынка и промышленную безопасность. Первый вице-премьер отметил, что сегодня одна из главных тем, которая всех волнует, стратегическая – это перспективы угольной отрасли в условиях климатических изменений и энергоперехода.

«В политике западных стран один из центральных вопросов, который был поставлен, – это сокращение добычи и потребления угля как одного из основных генераторов СО 2 . Хочу подчеркнуть, что именно западных стран. Потому что мы видим, что на Востоке крупнейший потребитель угля, Китай, идёт по другому пути. Это путь скорее технологического сокращения выбросов СО 2 при стабилизации потребления угля, в том числе с угольных электростанций», – сказал Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер рассказал, что возможности замещения угольной генерации возобновляемыми источниками энергии, которые декларируют западные страны, привели к росту цен на газ, электроэнергию и по цепочке ситуация тянет за собой последствия в других отраслях, в том числе ограничение производства минеральных удобрений, что бьёт по продовольственной безопасности во всём мире.

«Поэтому сегодня мы видим востребованность угольной продукции. Об этом свидетельствует рост стоимости угля на мировых рынках более чем в два раза, хоть и российская продукция продаётся с дисконтом. В сложившихся условиях необходимо оперативно реагировать на изменения экономической ситуации для дальнейшего эффективного функционирования угольных предприятий и возможности планирования их деятельности. В том числе чтобы выполнять обязательства перед нашими шахтёрами и их семьями», – сказал он.

Андрей Белоусов отметил ключевые стратегические вопросы развития угольной промышленности в России. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить эффективное взаимодействие угольщиков и железнодорожников.

«Вследствие санкционных ограничений, вводимых недружественными странами, наблюдается переориентация перевозок грузов железнодорожным транспортом в восточном направлении. Ключевым аспектом является выполнение обязательств железнодорожников по модернизации инфраструктуры в части расширения пропускных способностей Восточного полигона. Речь идёт о достижении показателя в 158 млн т по итогам 2022 года. В планах на следующий год – 173 млн т, по итогам 2024 года необходимо выйти на 180 млн т. Общий объём инвестиций составляет более 1 трлн рублей», – рассказал он.

Вторым стратегическим вопросом Андрей Белоусов назвал развитие угольной отрасли – её место в российской экономике, перспективы на горизонте 10–15 лет.

«Экспертно оценивается, что в зависимости от сценарных условий добыча угля в России к 2035 году составит от 485 млн до 668 млн т. Здесь важны такие темы, как экспорт угля из России в страны АТР и Атлантического региона, перспективы импортозамещения технологий горной добычи, оборудования и запчастей для горной техники, строительство российского балкерного флота», – пояснил он.

Также первый вице-премьер отметил значимость вопроса безопасности шахтёров. По его словам, достижение высоких производственных и экономических результатов отрасли невозможно без постоянной работы по обеспечению безопасности и поддержанию здоровья сотрудников.