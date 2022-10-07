Это личный вклад каждого из нас
7 октября 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Волга
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» завершили строительство линии электропередачи для подключения к сети гидротехнического сооружения в Бузулукском районе.
Общая протяженность построенной воздушной линии 10 кВ составила 1,7 км. Энергетики установили 46 опор, смонтировали 5,7 км изолированного провода. Кроме того, установили трансформаторный пункт 10/04 кВ и системы учета электрической энергии.
Работы выполнялись по договору на технологическое присоединение с частным лицом, которому для подключения к сети гидротехнического сооружения (плотины) потребовалось 10 кВт мощности.
Технологическое присоединение к электрической сети – один из основных видов деятельности «Оренбургэнерго». Эта процедура универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта к сети. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter