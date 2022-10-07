Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» завершили строительство линии электропередачи для подключения к сети гидротехнического сооружения в Бузулукском районе.

Общая протяженность построенной воздушной линии 10 кВ составила 1,7 км. Энергетики установили 46 опор, смонтировали 5,7 км изолированного провода. Кроме того, установили трансформаторный пункт 10/04 кВ и системы учета электрической энергии.

Работы выполнялись по договору на технологическое присоединение с частным лицом, которому для подключения к сети гидротехнического сооружения (плотины) потребовалось 10 кВт мощности.

Технологическое присоединение к электрической сети – один из основных видов деятельности «Оренбургэнерго». Эта процедура универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта к сети. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».