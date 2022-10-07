8 октября энергоблок №3 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового ремонта.

В ходе него планируется провести регламентные работы по перегрузке топлива, ремонту реакторной и турбогенераторной установок.

Кроме того, будут выполнены работы по модернизации, в их числе модернизация комплекса электрооборудования систем управления и защиты (КЭ СУЗ) и управления систем безопасности, модернизация системы испытания гермооболочки энергоблока, замена маслонасосов регулирования, маслоохладителей, внедрение контрольно-измерительных приборов, способных работать в условиях нештатных ситуаций.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, работы по модернизации систем и оборудования направлены на повышение безопасности, надежности и экономической эффективности работы энергоблока.

«Все операции проводятся в соответствии с критериями и требованиями действующих норм и правил в области использования атомной энергии, - отметил Александр Дорофеев. - Особое внимание в период ремонта будет уделяться вопросам охраны труда и культуры безопасности».

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.