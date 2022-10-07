Кировская область дополнительно получит из федерального бюджета 3 млрд рублей на строительство дорог. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Александр Соколов сообщил, что в ближайшие три года Кировской области будет дополнительно выделено из федерального бюджета 3 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог. Об этом губернатором достигнута договоренность в Минтрансе России", - говорится в сообщении.

Также по итогам встреч подтверждены графики работы и финансирование по строительству моста через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова и тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью в Нововятском районе Кирове. Сейчас железнодорожный переезд разделяет район, водителям во время движения поездов приходится стоять в пробке. Строительство путепровода позволит транспорту беспрепятственно выезжать из Кирова в юго-восточном направлении, в том числе по маршруту Киров - Казань.

"Сейчас мы за счет областного бюджета будем разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство тоннеля, во второй половине 2023 года планируется заключение контракта на строительство тоннеля", - цитирует пресс-служба Соколова.

Тоннель для четырехполосного движения транспорта планируют построить в створе существующего железнодорожного переезда. Длина объекта составит 775 м, в том числе длина перехода под железнодорожными путями - 89 м. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей, ориентировочные сроки - 2023-2025 годы.

Строительство моста протяженностью 2,83 км через реку Чепца на дороге Кирово - Чепецк - Слободской станет одним из этапов создания обхода Кирова протяженностью 102,6 км. Дорога позволит вывести потоки грузового транспорта за пределы областного центра. По данным правительства региона, общая стоимость работ по созданию обхода Кирова оценивается в 17 млрд рублей.