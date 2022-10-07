В рамках деловой программы юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва), состоится сессия: «Российская электроэнергетика: поиск возможностей».

В последние годы российская электроэнергетика выступала образцом стабильности для инвесторов за счет прозрачных и долгосрочных инструментов инвестирования и стратегических документов, определяющих ее будущее на десятилетия вперед. Программы развития касаются как функционирования топливно-энергетического комплекса в целом, так и отдельных направлений – электросетевого комплекса, декарбонизации, водородной энергетики. Приняты решения по модернизации ТЭС в ценовых зонах, обсуждается распространение рыночных отношений на энергосистему Дальнего Востока, на очереди решения о развитии объектов атомной электроэнергетики. Однако события последнего времени безусловно вносят коррективы как в плане доступа к иностранным технологиям, возможностям осуществлять ремонты генерации, так и в плане подходов к реализации ESG-повестки. В этой связи на первый план выходит вопрос о целевой модели российской электроэнергетики.

Какой должен быть баланс между атомной-, гидро-, тепловой и ВИЭ-генерацией, на какие технологии сделать ставку? Потребуется ли новый инвестиционный цикл? Насколько адекватны имеющиеся инвестиционные инструменты сложившейся ситуации? Как не допустить увеличения финансовой нагрузки на потребителей? Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти участникам сессии.

«Электроэнергетика во все времена являлась опорой российской экономики. Поэтому в текущих экономических условиях, которые, безусловно, отразились и на отрасли, важно определить дальнейшие стратегические шаги, которые с одной стороны, позволят отечественной электроэнергетике также активно развиваться, а с другой – сохранят доступность электроэнергии для потребителей и не окажут негативного влияния на надежность энергоснабжения. Уверен, нас ждет интересная и в то же время сложная дискуссия, которая в том числе обозначит и вектор изменений, которые необходимо внести в уже принятые отраслевые программы развития», – отмечает модератор сессии, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Подробности на сайте Форума: rusenergyweek.com.