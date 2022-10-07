По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составило 70765,5 млн кВт•ч, что на 0,4 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составила 82976,0 млн кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за январь - сентябрь 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС. Выработка ТЭС за январь – сентябрь 2022 года составила 34733,8 млн кВт•ч (на 6,4 % меньше, чем в январе - сентябре 2021 года), атомных электростанций (АЭС) – 30189,0 млн кВт•ч (на 6,3 % больше, чем за тот же период 2021 года), гидравлических электростанций (ГЭС) – 10585,9 млн кВт•ч (на 1,8 % больше). Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) с января по сентябрь 2022 года выработали 7451,0 млн кВт•ч, что на 0,3 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за девять месяцев 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 4514,8 -4,0 5261,8 -3,3 Калининградская область (Балтийское РДУ) 4171,5 -8,6 3407,7 1,2 Республика Карелия (Карельское РДУ) 3718,9 -3,6 6123,7 0,9 Мурманская область (Кольское РДУ) 13362,4 11,4 8739,9 1,2 Республика Коми (Коми РДУ) 7364,5 0,3 6545,4 0,5 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 48108,6 -2,1 35547,8 0,5 Новгородская область (Новгородское РДУ) 1693,2 7,0 3408,4 1,2 Псковская область (Новгородское РДУ) 42,3 -69,2 1730,7 2,2



Потребление в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составило 7434,3 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составила 9015,8 млн кВт•ч что на 1,4 % меньше, чем в сентябре 2021 года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года несли АЭС. Выработка АЭС в сентябре 2022 года составила 4005,0 млн кВт•ч (на 5,3 % больше, чем в сентябре 2021 года), выработка ТЭС – 3302,7 млн кВт•ч (на 7,8 % меньше, чем в сентябре 2021 года), выработка ГЭС – 958,1 млн кВт•ч (на 0,7 % больше, чем в сентябре 2021 года), ТЭС промышленных предприятий в сентябре 2022 года выработали 743,9 млн кВт•ч, что на 7,4 % меньше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за сентябрь 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 461,1 -5,6 539,4 -5,6 Калининградская область (Балтийское РДУ) 339,8 -9,9 339,0 0,2 Республика Карелия (Карельское РДУ) 313,9 -17,1 650,8 -0,3 Мурманская область (Кольское РДУ) 1446,7 8,6 906,4 -2,0 Республика Коми (Коми РДУ) 718,3 -3,5 668,5 -3,0 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5559,4 -2,4 3766,6 -2,6 Новгородская область (Новгородское РДУ) 176,2 40,3 367,1 -1,0 Псковская область (Новгородское РДУ) 0,5 -18,5 196,5 9,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1542,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).