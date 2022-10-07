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Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 0,4% по сравнению c аналогичным периодом 2021 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за 9 месяцев 2022 года увеличилось на 0,4% по сравнению c аналогичным периодом 2021 года

7 октября 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составило 70765,5 млн кВт•ч, что на 0,4 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составила 82976,0 млн кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за январь - сентябрь 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС. Выработка ТЭС за январь – сентябрь 2022 года составила 34733,8 млн кВт•ч (на 6,4 % меньше, чем в январе - сентябре 2021 года), атомных электростанций (АЭС) – 30189,0 млн кВт•ч (на 6,3 % больше, чем за тот же период 2021 года), гидравлических электростанций (ГЭС) – 10585,9 млн кВт•ч (на 1,8 % больше). Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) с января по сентябрь 2022 года выработали 7451,0 млн кВт•ч, что на 0,3 % больше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за девять месяцев 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2021 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2021 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

4514,8

-4,0

5261,8

-3,3

Калининградская область (Балтийское РДУ)

4171,5

-8,6

3407,7

1,2

Республика Карелия (Карельское РДУ)

3718,9

-3,6

6123,7

0,9

Мурманская область

(Кольское РДУ)

13362,4

11,4

8739,9

1,2

Республика Коми

(Коми РДУ)

7364,5

0,3

6545,4

0,5

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

48108,6

-2,1

35547,8

0,5

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

1693,2

7,0

3408,4

1,2

Псковская область (Новгородское РДУ)

42,3

-69,2

1730,7

2,2


Потребление в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составило 7434,3 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составила 9015,8 млн кВт•ч что на 1,4 % меньше, чем в сентябре 2021 года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года несли АЭС. Выработка АЭС в сентябре 2022 года составила 4005,0 млн кВт•ч (на 5,3 % больше, чем в сентябре 2021 года), выработка ТЭС – 3302,7 млн кВт•ч (на 7,8 % меньше, чем в сентябре 2021 года), выработка ГЭС – 958,1 млн кВт•ч (на 0,7 % больше, чем в сентябре 2021 года), ТЭС промышленных предприятий в сентябре 2022 года выработали 743,9 млн кВт•ч, что на 7,4 % меньше, чем за такой же период 2021 года.

Данные за сентябрь 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2021 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2021 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

461,1

-5,6

539,4

-5,6

Калининградская область (Балтийское РДУ)

339,8

-9,9

339,0

0,2

Республика Карелия (Карельское РДУ)

313,9

-17,1

650,8

-0,3

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1446,7

8,6

906,4

-2,0

Республика Коми

(Коми РДУ)

718,3

-3,5

668,5

-3,0

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

5559,4

-2,4

3766,6

-2,6

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

176,2

40,3

367,1

-1,0

Псковская область (Новгородское РДУ)

0,5

-18,5

196,5

9,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

 

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1542,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).

Источник: АО "СО ЕЭС"

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