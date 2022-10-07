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7 октября 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Северо-Запада, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составило 70765,5 млн кВт•ч, что на 0,4 % больше, чем за такой же период 2021 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2022 года составила 82976,0 млн кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем за январь - сентябрь 2021 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС. Выработка ТЭС за январь – сентябрь 2022 года составила 34733,8 млн кВт•ч (на 6,4 % меньше, чем в январе - сентябре 2021 года), атомных электростанций (АЭС) – 30189,0 млн кВт•ч (на 6,3 % больше, чем за тот же период 2021 года), гидравлических электростанций (ГЭС) – 10585,9 млн кВт•ч (на 1,8 % больше). Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) с января по сентябрь 2022 года выработали 7451,0 млн кВт•ч, что на 0,3 % больше, чем за такой же период 2021 года.
Данные за девять месяцев 2022 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2021 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2021 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
4514,8
|
-4,0
|
5261,8
|
-3,3
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
4171,5
|
-8,6
|
3407,7
|
1,2
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
3718,9
|
-3,6
|
6123,7
|
0,9
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
13362,4
|
11,4
|
8739,9
|
1,2
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
7364,5
|
0,3
|
6545,4
|
0,5
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
48108,6
|
-2,1
|
35547,8
|
0,5
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
1693,2
|
7,0
|
3408,4
|
1,2
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
42,3
|
-69,2
|
1730,7
|
2,2
Потребление в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составило 7434,3 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года составила 9015,8 млн кВт•ч что на 1,4 % меньше, чем в сентябре 2021 года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2022 года несли АЭС. Выработка АЭС в сентябре 2022 года составила 4005,0 млн кВт•ч (на 5,3 % больше, чем в сентябре 2021 года), выработка ТЭС – 3302,7 млн кВт•ч (на 7,8 % меньше, чем в сентябре 2021 года), выработка ГЭС – 958,1 млн кВт•ч (на 0,7 % больше, чем в сентябре 2021 года), ТЭС промышленных предприятий в сентябре 2022 года выработали 743,9 млн кВт•ч, что на 7,4 % меньше, чем за такой же период 2021 года.
Данные за сентябрь 2022 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2021 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2021 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
461,1
|
-5,6
|
539,4
|
-5,6
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
339,8
|
-9,9
|
339,0
|
0,2
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
313,9
|
-17,1
|
650,8
|
-0,3
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1446,7
|
8,6
|
906,4
|
-2,0
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
718,3
|
-3,5
|
668,5
|
-3,0
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5559,4
|
-2,4
|
3766,6
|
-2,6
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
176,2
|
40,3
|
367,1
|
-1,0
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
0,5
|
-18,5
|
196,5
|
9,4
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1542,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).
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