«Россети ФСК ЕЭС» усилила контуры заземления на 13 линиях электропередачи, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе. Это позволит снизить количество грозовых отключений ЛЭП, снабжающих электроэнергией более 1,7 млн человек жителей региона, а также таких крупных потребителей, как «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

Новые 187 контуров заземления установлены на четырех ЛЭП 500 кВ и девяти 220 кВ. Данные энергобъекты расположены в Сургутском, Нефтеюганском, Няганьском и Когалымском энергоузлах региона, участвуют в схемах выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2, Няганской ГРЭС и отвечают за бесперебойную работу нефтегазоперекачивающих станций региона.

Контур заземления изготовлен из стали, срок службы такой конструкции не менее 30 лет. Он предназначается для отвода в землю импульсных токов, возникающих в результате перенапряжений от прямого удара молнии в опоры или грозозащитные тросы, а также для снижения воздействия импульсных перенапряжений на изоляцию проводов линии.