В компании «Россети Сибирь» успешно завершена опытная эксплуатация автоматизированной информационной системы. Работа над пилотным проектом «Информационная база знаний» длилась более года.



Сибирские энергетики первыми в группе компаний «Россети» реализовали пилотный инновационный проект – формирование информационной базы знаний ПАО «Россети Сибирь», интегрированной с корпоративной информационной базой знаний ГК «Россети» и базой данных отраслевого Центра инновационных компетенций ФГБУ РЭА Минэнерго России.



Разработчики трудились над проектом в течение года: разработали АИС на отечественной программной платформе, обеспечили первичное контентное наполнение и провели опытно-промышленную эксплуатацию по семи пилотным бизнес-процессам.

База знаний – это инструмент менеджмента, своеобразный "яндекс" – корпоративный источник опыта и документов с возможностью добавлять, исправлять и структурировать детали в массиве информации.



Внедрение автоматизированной информационной системы «Информационная база знаний» позволит повысить эффективность основных бизнес-процессов за счет формирования системного подхода к управлению знаниями. Проект направлен на совершенствование существующей системы управления и развития, управления корпоративными знаниями.



В рамках реализации проекта разработана и стандартизирована структура управления знаниями в компании, определены роли, ответственность и функционал персонала для работы в ИБЗ, исходя из текущей потребности персонала по каждому из пилотных бизнес-процессов проекта обработаны и размещены в информационной базе знаний более 30 тысяч наиболее актуальных документов компании, требуемых в повседневной производственной деятельности, определены инструменты мотивации персонала в целях вовлечения и участия в управление знаниями, обеспечен круглосуточный удаленный доступ к базе с мобильных устройств персонала. Реализованные в компании подходы по внедрению и развитию системы управления знаниями планируются к масштабированию на всю группу компаний «Россети».



При дальнейшем развитии системы управления знаниями компании планируется внедрение функциональных модулей «Банк идей», «Профессиональные сообщества», «Банк проблем», а также тиражирование функционала системы на все бизнес-процессы компании.