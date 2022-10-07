Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подготовила к эксплуатации газоперекачивающий агрегат на газовом месторождении НОВАТЭКа в Ханты-Мансийском автономном округе. ГПА-4РМП создан для повышения рентабельности добычи на низкодебитных истощенных и мелких месторождениях.

ГПА-4РМП сочетает преимущества поршневого компрессора и газотурбинного двигателя, а потому подходит для добычи на низкодебитных месторождениях, где голубое топливо поступает под слабым давлением и невозможна работа центробежных газотурбинных агрегатов. Благодаря ему добыча на таких объектах становится более рентабельной и экономически целесообразной.

«Это единственное в России и в мире оборудование такого принципа действия. В нем использованы уникальные технические решения, которые позволяют вести рентабельную добычу газа на мелких и истощенных месторождениях, повышая эффективность использования природных ресурсов. В настоящий момент ГПА-4РМП прошел все испытания и готов к эксплуатации на Сысконсыньинском газовом месторождении НОВАТЭКа», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Для низкодебитных месторождений характерно падение пластового давления. В отличие от центробежных газотурбинных установок, ГПА-4РМП способен работать в таких условиях. Кроме того, этот агрегат может функционировать в широком диапазоне температур и при высоком давлении газа, а потому его используют в том числе в подземных газовых хранилищах (ПХГ). В сентябре 2022 года ОДК завершила подготовку к испытаниям трех агрегатов ГПА-4РМП для заполнения Калининградского ПХГ.

«Успешное создание эффективной комбинации принципиально различных типов оборудования в составе одного агрегата является эксклюзивной разработкой Объединенной двигателестроительной корпорации. Благодаря своей технологичности и универсальности, ГПА-4РМП востребован на российском рынке и обладает высоким потенциалом к импортозамещению в проектах ТЭК», – сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Агрегат поставлен на Сысконсыньинское газовое месторождение НОВАТЭКа в 2021 году. Монтаж и пусконаладочные работы производились под руководством специалистов ООО «ОДК Инжиниринг», дочернего предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: Антон Тушин / rostec.ru