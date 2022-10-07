О перспективах развития угольной отрасли России в условиях санкционного давления рассказал Сергей Мочальников на пленарном заседании Международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии» в Кузбассе.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня главная тема, которая на самом деле всех волнует, она стратегическая – это перспективы угольной отрасли в условиях климатических изменений и энергоперехода. В политике западных стран один из центральный вопросов, который был поставлен – это сокращение добычи и потребления угля, как одного из основных генераторов СО2. Хочу подчеркнуть, что именно западных стран. Потому что мы видим, что на Востоке крупнейший потребитель угля – Китай, идет по другому пути, это путь скорее технологического сокращения выбросов СО2 при стабилизации потребления угля, в том числе с угольных электростанций, тем не менее, декларируются возможности замещения угольной генерации возобновляемыми источниками энергии», - отметил первый Вице-премьер Андрей Белоусов.

Сергей Мочальников подчеркнул, что российский уголь является качественным и более экологичным ввиду минимального содержания вредных компонентов, в связи с сем он остаётся востребованным потребителями.

«На сегодняшний день перспективы развития угольной промышленности связаны со способностью отрасли решить амбициозную задачу по переориентации угля с Европейских рынков на альтернативные рынки», – сказал Сергей Мочальников.

Замглавы Минэнерго России отметил, что для этого необходимы реализация инфраструктурных проектов, в первую очередь, строительство мощностей Восточного полигона, а также поиск новых логистических решений, включая развитие инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.

«Данные меры позволят увеличить экспорт угля из России в страны АТР по путям общего пользования. Это в свою очередь позволит отрасли получить дополнительный доход, и, как следствие, приведёт к сохранению инвестиционного потенциала в угольной отрасли», – пояснил он.

Сергей Мочальников также подчеркнул, что внутренний рынок угля сегодня не только остаётся стабильным, но и показывает потенциал к росту, в этой связи руководителям угольных компаний и производителям тепла и электроэнергии необходимо обратить внимание на работу по модернизации старых угольных станций.

Он отметил, что необходимо обеспечить предсказуемость и прозрачность тарифных решений для всех участников транспортной цепочки – стоимость ЖД тарифа, предоставления вагона, перевалки угля в портах и так далее. Также, необходимо обеспечить стабильный налоговый режим с понятными и прозрачными правилами.

«Мы внимательно следим за мировыми тенденциями, отслеживаем односторонние санкции недружественных стран, анализируем их влияние как на предприятия российского ТЭК, так и на мировое потребление углеводородов. Время турбулентности только началось, а уже весной 2023 года необходимо разработать и утвердить новую редакцию «Энергетической стратегии», в которой необходимо дать решения выявленным вызовам и проблемам, препятствующим динамичному развитию угольной промышленности», – заключил Сергей Мочальников.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что экономическая основа для угольной отрасли в России изменилась.

«За последние 10 лет в стране нарастили добычу и сократили внутреннее потребление угля – за счет чего двукратно увеличили экспорт. Россия занимает третье место по его экспорту в мире - на мировом рынке доля в 16%, т.е. сама отрасль стала более зависима от внешних факторов. Эти факторы по-разному влияют на экспорт разных типов угля и создают возможности для одних регионов и вызовы для других. Потенциал для экономического роста появляется у Якутии, Амурской области, Бурятии», - отметил Максим Решетников.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв рассказал, что угольная отрасль базируется на традициях, которые формировались 300 лет на опыте многих поколений шахтеров.