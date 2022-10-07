Специалисты ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) за 9 месяцев 2022 года отремонтировали участки воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ общей протяженностью 381,68 км. В сентябре ремонт проведен на 58,96 км линий. Годовой план выполнен на 93 %. Всего в 2022 году энергетики произведут ремонт более 400 км ЛЭП.

Продолжаются работы по повышению надежности оборудования электросетевого комплекса. Выполнен план по ремонту коммутационного электрооборудования подстанций. Капитально отремонтировано 10 силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ, 180 единиц коммутационного оборудования - выключателей и разъединителей. На ПС 35 кВ «Промкомбинат» специалисты приступили к капитальному ремонту силового трансформатора.

В целях предупреждения технологических нарушений, связанных с перекрытием или падением деревьев на провода, выполнена расчистка просек от кустарниковой и древесной растительности вдоль трасс ЛЭП на площади 384,37 га. Годовой план расчистки выполнен на 100%.

Ремонт основного электротехнического оборудования тепловых станций произведен в соответствии с графиком ремонтов на 2022 год. Специалистами выполнен ремонт трех турбогенераторов на Магаданской ТЭЦ. На Аркагалинской ГРЭС отремонтированы два турбогенератора, капитально отремонтирован силовой трансформатор. На очистных сооружениях ГРЭС капитальный ремонт силового трансформатора завершится в декабре. Ремонт вспомогательного оборудования ведется в соответствии с ранее установленным графиком.

Цель ежегодной ремонтной кампании - повышение надежности работы сетевого комплекса и бесперебойное электроснабжение потребителей Магаданской области.

Суммарная площадь обслуживания предприятия составляет около 0,5 млн кв. км. ЛЭП, подстанции и электростанции предприятия расположены в Магаданской области и частично в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия).