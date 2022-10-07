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7 октября 2022, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Департамент строительства администрации города Омска повторно объявил тендер на возведение школы в микрорайоне Серебряный берег. В предыдущий раз он был признан несостоявшимся – не было подано ни одной заявки, сообщает RosTender.info.
Проектная документация для строительства школы была разработана ООО ««ЗСК-Проект». Здание будет располагаться вблизи многоквартирных домов № 103 и №105 по улице Красный Путь. Учреждение будет рассчитано на 1100 учеников.
Заявки на участие в тендере принимаются до 18 октября, начальная цена муниципального контракта – 1,2 млрд рублей. Победителю предстоит подготовить рабочую документацию и заняться строительством объекта. Ожидается, что школа будет готова к вводу в эксплуатацию к концу июня 2024 года.
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