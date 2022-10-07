Постройка экотехнопарка, включающего сортировку и переработку бытовых отходов, планируется в Пермском крае до конца 2024 года, его стоимость составит 2,3 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Обсудили с [губернатором региона] Дмитрием Николаевичем [Махониным] перспективные объекты, которые будут построены в Пермском крае до конца 2024 года. Одним из них станет экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки объекта составит 300 тыс. тонн в год, утилизации - 144 тыс. тонн. Сумма капитальных затрат - 2,3 млрд рублей. Уже подготовлена дорожная карта, проектно-сметная документация, получены экспертизы. Планируется, что экотехнопарк будет построен до конца 2024 года. РЭО может предоставить до 95% финансирования от стоимости объекта", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Финансировать строительство планируется счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, в объеме до 95% от суммы инвестиций, путем предоставления льготного займа концессионеру.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в регионе действуют 23 объекта обращения с отходами общей мощностью по обработке 185 тыс. тонн. В федеральной схеме в Пермском крае указано 19 объектов размещения отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут отправляться на захоронение. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.