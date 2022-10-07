В Татарстане поставили на паузу модернизацию Заинской ГРЭС

Проект модернизации Заинской ГРЭС поставлен на паузу из-за невозможности поставки иностранных турбин. Об этом в пятницу в рамках форума "100% Татарстан" сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО "Татэнерго" Рим Галиахметов.

"Проект сейчас у нас находится на паузе. Но тем не менее, мы надеемся этот проект продолжить. Этот проект должен был быть самым эффективным не только в пределах России, но и в пределах, наверное, Европы. Не теряем надежды на реализацию нашего проекта" , - сказал Галиахметов.

В начале лета руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Алексей Маслов на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященном обсуждению энергостратегии России до 2050 года, сообщил, что проект модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане находится под риском прекращения из-за невозможности решить вопрос с импортозамещением турбины. Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова тогда сообщала, что руководством республики рассматриваются все варианты продолжения модернизации Заинской ГРЭС.

Модернизация ГРЭС

Строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС началось в сентябре 2020 года. Памятный знак в честь начала строительства в рамках масштабной модернизации российских тепловых сетей открыли министр энергетики России Александр Новак и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: prstroitelstvo.ru

В декабре 2019 года правительственная комиссия РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации старых тепловых станций с выходом на рынок в 2025 году. По итогам торгов в июне 2020 года право на заключение договора на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС получила турецкая компания "Энка". Предельная стоимость контракта - 37,47 млрд рублей с НДС.

Заинская ГРЭС является крупнейшей тепловой конденсационной электростанцией Республики Татарстана, расположена в городе Заинск. ГРЭС снабжает электроэнергией Казань и нефтяные промыслы Татарстана.