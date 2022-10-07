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7 октября 2022, 10:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: НИУ МЭИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика IT
Источник: НИУ МЭИ
11 октября 2022 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» пройдёт семинар, посвященный цифровой трансформации в электроэнергетике, на котором спикеры Центра компетенций НТИ МЭИ и ГК «ИнфоТеКС», крупнейшего вендора в сфере защиты информации, выступят с докладами на тему трендов в развитии российской электроэнергетики, а также технологий обеспечения информационной безопасности в АСУ ТП.
Мероприятие пройдёт в преддверии Международного форума «Российская энергетическая неделя» при участии заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, представителей ПАО «Россети», ИнтерРАО и других ключевых компаний электроэнергетической отрасли.
Эксперты Центра компетенций НТИ МЭИ и ГК «ИнфоТеКС» проведут презентацию Киберполигона ЦПС, предназначенного для демонстрации и тестирования цифровых систем РЗА, представленных на российском рынке, а также сценариев обеспечения их безопасной работы в соответствии с требованиями ФЗ-187 (Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).
На Киберполигоне ЦПС будут продемонстрированы сценарии с использованием средств криптографической защиты информации ГК «ИнфоТеКС» в целях обеспечения информационной безопасности КИИ. Представлены планы по применению встраиваемых СКЗИ в перспективных разработках Центра НТИ НИУ МЭИ. Продукты и решения для защиты информации ViPNet, флагманская разработка ИнфоТеКС, широко используются для защиты информации в инфраструктуре органов государственной власти и крупнейших предприятий различных отраслей экономики Российской Федерации.
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