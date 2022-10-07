В столице Кузбасса построят новый аэровокзал

Первый этап строительства современного пассажирского терминала в аэропорту Новокузнецк (Спиченково) планируют завершить к проведению зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут на Кузбассе в 2023 году. Новая инфраструктура для авиапассажиров также будет способствовать развитию туризма в регионе. В начале октября проектная документация на здание аэровокзала получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.



Международный аэропорт Новокузнецка расположен в Прокопьевском районе Кемеровской области, в 20 км к западу от центра города. Это также ближайшая воздушная гавань к горнолыжному курорту Шерегеш на юге Кузбасса, с которым связывают перспективный рост пассажиропотока. Федеральная поддержка транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров включена в План мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2321-р от 19 августа 2022 года.



С вводом нового терминала аэропорт Новокузнецка сможет принимать до 580 пасс/час, в том числе 400 пасс/час на внутренних воздушных линиях и 180 – на международных. Годовой объем пассажирских перевозок возрастет до 311 300 пасс/год.

«Прогнозный рост пассажиропотока в аэропорту Новокузнецка учитывает перспективу его развития до 2033 года», – сказала Лариса Бондарь, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Строительство аэровокзального комплекса пройдет в условиях действующего аэропорта, на свободной от застройки территории между существующим аэровокзалом и пассажирским перроном. В разновысоком здании аэровокзала, от 3 до 5 этажей, применены нестандартные архитектурные решения. В частности, наружные стены будут оформлены светопрозрачными элементами витражного остекления.



На месте демонтируемого старого существующего здания терминала будет устроена обширная привокзальная площадь с прогулочной зоной и автопарковками на 330 мест, из них 33 будут выделены для водителей с ограниченными физическими возможностями.



Застройщик – ООО «Терминал Новокузнецк».

Генеральный проектировщик – ООО «Красаэропроект».

Фото: Telegram-канал «Аэропорт Новокузнецк»