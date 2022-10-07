За 9 месяцев 2022 года в рамках реализации ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» отремонтировали 2 410 трансформаторных подстанций (ТП), 4069 км линий электропередачи, а также расчистили 4 013 гектаров просек в Петербурге и Ленинградской области.

На территории Петербурга в текущем году отремонтировано 1065 трансформаторных подстанций и 206,9 км линий электропередачи, в том числе 46,1 км кабельных линий и 106,8 км воздушных ЛЭП. Энергетики заменили 152 опоры, установили 9741 новый изолятор на ЛЭП и отремонтировали 11,2 км грозотроса, а также 418 выключателей и 146 разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

В пригородных районах города для минимизации рисков возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на линии электропередачи расчищено 175 га трасс ЛЭП 0,4-110 кВ.

В Ленобласти энергетики отремонтировали 1345 трансформаторных подстанций и 3862 км линий электропередачи, в том числе 5,3 км кабельных линий и 3856,7 км воздушных ЛЭП.

Также специалисты компании заменили 3121 опору, установили 27512 новых изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 132,4 км грозотроса, 451 выключатель и 508 разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Расчищено 3838,1 га трасс ЛЭП 0,4-110 кВ.

Все мероприятия ремонтной программы выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

Объем финансовых вложений «Россети Ленэнерго» в реализацию программы ремонта и технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства компании в Петербурге и Ленинградской области в 2022 году составит 2,9 млрд рублей.