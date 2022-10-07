Группа «Россети» продолжает участие в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» на территории почти всей страны, модернизируя системы наружного освещения, внедряя современные разработки, формируя кластеры интеллектуальных сетей.

По словам экспертов, организация качественного наружного освещения на темных участках дорог позволяет уменьшить общее количество ДТП на треть, а в зонах особой опасности, например, перекрестках или «слепых» поворотах – почти вполовину.

В Ленинградской области реализуются сразу несколько масштабных проектов - реконструкция федеральных автомобильных дорог Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с расширением дорожного полотна. Система освещения, подключение которой к сетям обеспечивают «Россети Ленэнерго», позволяет сделать движение по трассам комфортным и безопасным. Как и на участке кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, где снижение количества ДТП достигнуто благодаря освещению и созданию единого диспетчерского центра наблюдения за автополотном.

Напомним, в конце прошлого года «Россети Ленэнерго» обеспечили 557 кВт мощности для участка федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Синявино». Кроме того, компания выделила 390 кВт мощности для участка федеральной трассы «Скандинавия» от подстанции 110 кВ «Первомайская».