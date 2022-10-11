RusCable Insider #284 - FrostLine. Новый бренд FLEXICORE
11 октября 2022, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: КУБАНЬКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Предприятие «Кубанькабель» подписало соответствующие соглашения с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.
– Один из крупных заводов края нацелен на постоянный поиск новых продуктивных решений для повышения технологичности производства. Бережливые технологии уже показали свою эффективность в решении этой задачи. Сегодня, когда внутренний рынок для промышленно-производственного комплекса заметно расширяется, необходимо заполнять освободившиеся ниши и создавать независимую от сторонних воздействий продукцию, – сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
«Кубанькабель» выпускает монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные, силовые кабеля. На предприятии работают автоматизированные системы линий для контроля качества изделий. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ и отраслевым ТУ.
Бережливые технологии внедряют уже более 200 кубанских компаний, занятые в базовых несырьевых отраслях экономики. С июля 2022 года, по решению правительства, участниками нацпроекта могут стать системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей без ограничений по отраслям экономики.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter