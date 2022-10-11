Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назвал приоритетными задачами электроэнергетической отрасли страны продолжение строительства линии электропередачи Туркмения-Афганистан-Пакистан (ТАП) и внутреннего энергокольца. Об этом во вторник сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам заседания кабинета министров.

"В ряду приоритетных векторов предстоящей работы были названы продолжение строительства внутреннего энергокольца страны и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан", привлечение инвестиций для строительной и энергетической отраслей, а также кардинальный анализ положения дел", - отметило издание.

В сентябре экс-президент страны, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что к 2023 году Туркмения планирует запустить кольцевую энергосистему. Целями реализуемого проекта он назвал увеличение производства электрической энергии и повышение надежности энергоснабжения внутренних потребителей за счет соединения энергосистем Ашхабада и велаятов (областей) в единое энергетическое кольцо.

В рамках создания кольцевой энергосистемы в Туркмении намечено проложить 560 км воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ и 475 км ЛЭП напряжением 220 кВ.

Проект линии электропередачи Туркмения-Афганистан-Пакистан реализуется с 2018 года. Он предусматривает энергоснабжение всех инфраструктурных объектов газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия), а также возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.