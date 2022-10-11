В рамках реализации договоров технологического присоединения агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств работники ГУП РК «Крымэнерго» строят новую сетевую инфраструктуру в Бахчисарайском районе.

В начале октября энергетики выполнили мероприятия по подключению к сетям крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного неподалеку от села Солнечноселье, на землях Голубинского сельского поселения. В частности, была установлена трансформаторная подстанция (ТП) и проложены воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4-10 кВ.

На территории Вилинского сельского совета для обеспечения электроэнергией фермерского хозяйства, занимающегося выращиванием фруктов и винограда, было выполнено строительство около 1 км ВЛ 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода и смонтирована новая ТП.

7 октября специалисты ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали фруктохранилище, принадлежащее крымскому сельскохозяйственному кооперативу.

В настоящее время энергетики осуществляют комплекс мер для обеспечения электроснабжением участка сельскохозяйственного назначения на территории Вилинского сельского поселения: продолжается установка ТП и строительство воздушной линии 0,4 кВ.

Также во исполнение договорных обязательств на территории Голубинского сельского поселения, вблизи с. Богатое Ущелье, специалисты энергопредприятия работают над подключением к электрическим сетям двух участков для ведения подсобного хозяйства. Проектом предусмотрено строительство 1 км кабельной линии 0,4-10 кВ и монтаж ТП.

Отметим, что реализация технологических присоединений находится на особом контроле руководства ГУП РК «Крымэнерго».