Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приступил к монтажу новой линии двойной скрутки.

В машинах двойной скрутки, в отличии от одинарной, стренга за один оборот рамки перекручивается дважды. Запуск нового оборудования позволит увеличить скорость производства, а это позволит нарастить в целом объемы производства кабельной продукции.