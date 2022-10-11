 
Компании

КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приступил к монтажу новой линии двойной скрутки

Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приступил к монтажу новой линии двойной скрутки.

В машинах двойной скрутки, в отличии от одинарной, стренга за один оборот рамки перекручивается дважды. Запуск нового оборудования позволит увеличить скорость производства, а это позволит нарастить в целом объемы производства кабельной продукции.

Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно