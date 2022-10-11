Аналитика кабельного рынка
11 октября 2022, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приступил к монтажу новой линии двойной скрутки.
В машинах двойной скрутки, в отличии от одинарной, стренга за один оборот рамки перекручивается дважды. Запуск нового оборудования позволит увеличить скорость производства, а это позволит нарастить в целом объемы производства кабельной продукции.
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