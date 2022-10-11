Пленарное заседание Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоится 19 октября, тема – «Строительство будущего. Новые возможности». Участие в нем подтвердил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, также приглашен заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном сайте 100+.

Как и в прошлом году, заседание пройдет в формате «Вопрос – ответ». Помимо органов власти, участниками станут президенты НОСТРОЙ и НОПРИЗ, руководители «ДОМ.РФ» и НИЦ «Строительство», а также крупнейшие застройщики Свердловской области.

Всего 100+ TechnoBuild будет идти четыре дня – с 18 по 21 октября в Екатеринбург-Экспо. Деловая программа включит 200 секций. Традиционно соорганизаторами выступят Минстрой России и подведомственные ему учреждения: ФАУ «ФЦС», НИИСФ РААСН, Главгосэкспертиза России, ЦНИИП Минстроя России, ФАУ «Роскапстрой», ФБУ «Росстройконтроль», а также правительство Свердловской области.

ФАУ «ФЦС» проведет X Международную конференцию «Техническое регулирование в строительстве». Она будет посвящена новым социально-экономическим условиям технического нормировании в строительной сфере, а также содействию развитию строительной отрасли. НИИСФ РААСН организует сессию «Технологии обеспечения комфортной и экологичной среды обитания человека». Главгосэкспертиза России соберет круглый стол «Формирование системы содействия строительству: взаимодействие и коммуникации».

Одним из ключевых соорганизаторов деловой программы станет НИЦ «Строительство», от которого выступит более 60 спикеров. Все четыре дня эксперты будут обсуждать геотехнику и подземное строительство, фундаменты высотных и уникальных сооружений, стальные и деревянные конструкции в современных зданиях, научно-техническое сопровождение проектирования и строительства, железобетонное строительство, проблемы сейсмостойкого строительства и другие темы.

Состоятся секции и на более широкие темы. Специалисты расскажут, как идет редевелопмент городских пространств в разных частях России, обсудят тренды комфортной городской среды для детей и взрослых, развитие российских парков, перспективы «зеленого» строительства. Слушатели смогут узнать, что такое вертикальный урбанизм и каковы его перспективы, узнают, почему проектировщики в своей работе все больше внимания обращают на запросы из соцсетей, как развиваются объекты образования и культуры, деревянная архитектура и многое другое.

Тем, кто занимается непосредственно продвижением и продажей жилья, будет полезно заседание «Маркетинг недвижимости», на котором обсудят системные инструменты для создания успешного объекта в сфере девелопмента.

Впервые на 100+ пройдет обучение для узких специалистов отрасли. В частности, состоится семинар «Строительный надзор, контроль соблюдения нормативно-технической базы и проектных решений» и секции по повышению квалификации «Ценообразование и сметное нормирование».

Также новым направлением станет Ярмарка талантов BIM, на которой строительные компании смогут найти перспективные кадры среди российских студентов и молодых специалистов, работающих в направлении BIM-проектирования.

Полная программа опубликована на сайте 100+ TechnoBuild. Регистрация по ссылке.