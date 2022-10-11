Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выполнили более 85 % запланированного годовой ремонтной программой объема работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. На плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Краснодаре и пяти прилегающих к краевой столице районах направлено более 163 млн рублей.

Энергетики повысили надежность работы 138 питающих центров и 345 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В числе крупных энергообъектов, на которых выполнено комплексное техническое обслуживание, высоковольтные подстанции «Юго-Восточная», «Путевая», «Дальняя», «Водозабор», «Динская», «Нововеличковская», «Сельхозтехника» и «Мартанская».

Для обеспечения безопасного функционирования электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных явлений специалисты Краснодарских электросетей расчистили порядка 105 га просек вдоль трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Выполненные технические мероприятия позволят обеспечить качественное электроснабжение более миллиона человек, проживающих в пригороде Краснодара, а также Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края, Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея.