Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к исследованиям метода молекулярного наслаивания для синтеза нового поколения композитов. Технологический процесс может применяться при создании материалов для машиностроения, энергетики, оптики, медицины и электроники. С его помощью можно упрочнить поверхность деталей, устройств и защитить элементы от коррозии, царапин, истирания, а драгоценные металлы – от старения.

Метод молекулярного наслаивания заключается в том, что на основу наносится равномерный слой толщиной в тысячи раз тоньше волоса, который соединяется с ней прочной химической связью. Технология позволяет чередовать различные химические соединения в слоях и обеспечивает их равномерное нанесение с точностью до 1 ангстрема (0,0001 мкм).

Применение молекулярного наслаивания в промышленности позволяет повысить долговечность изделий. Так, например, сталь, покрытая нанопленкой, выдерживает более 600 часов на тестах для определения коррозионной стойкости с использованием солевого распыления. В то же время необработанный металл начинал ржаветь уже через два часа. Такие свойства материала могут оказаться полезными при производстве авиа- и автодеталей, а также при изготовлении медицинских инструментов и оборудования.

Первые опыты с применением новой технологии начнутся с наслаивания ферритов (гексаферрита бария и феррограната иттрия) для сверхвысокочувствительных устройств – резонаторов и вентилей миллиметрового диапазона частот.

«Исследование молекулярного напыления направлено на создание композитных материалов нового поколения с уникальными свойствами. Такие композиты позволят создавать оборудование и устройства с новыми качественными характеристиками. Они найдут применение практически во всех отраслях промышленности – от машиностроения до микроэлектроники», – сказал Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Входящий в «Росэлектронику» НИИ «Феррит-Домен» заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве со Всероссийским инжиниринговым центром технологии молекулярного наслаивания (ИЦТМН) на базе Санкт-Петербургского государственного технологического института. Для проведения исследований предприятие получит установку для молекулярного наслаивания от производителя оборудования – Инжинирингового центра молекулярного наслаивания (ИЦМН), с которым также заключено соответствующее соглашение.

«Для НИИ «Феррит-Домен» заключенные соглашения станут стартом большой работы, которая определит перспективы развития новой технологии в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях на долгие годы вперед. Мы намерены стать одним из центров компетенций по молекулярному наслаиванию. Уже сейчас институт ведет активную работу по консолидации научно-технических сил с коллегами из Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наслаивания Технологического института и Инжинирингового центра молекулярного наслаивания. На специальные стипендии предприятия мы привлечем перспективных студентов для построения прочной кадровой системы, которая обеспечит настоящее и будущее развитие нового направления», – заявил генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Максим Каваев.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.