Томсккабель расширяет номенклатурный ряд и готовится к запуску производства по изготовлению обмоточных проводов с эмалированной и стекловолокнистой изоляцией. Область применения таких проводов - производство и ремонт электродвигателей.

В настоящее время полным ходом идет строительство корпуса и закупка оборудования.

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