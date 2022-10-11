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Томсккабель приступил к строительству корпуса по производству эмальпровода

Томсккабель приступил к строительству корпуса по производству эмальпровода

11 октября 2022, 12:59
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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Томсккабель расширяет номенклатурный ряд и готовится к запуску производства по изготовлению обмоточных проводов с эмалированной и стекловолокнистой изоляцией. Область применения таких проводов - производство и ремонт электродвигателей. 

В настоящее время полным ходом идет строительство корпуса и закупка оборудования.

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Источник: ООО "Томсккабель"

TOMK
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