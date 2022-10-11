Власти Белоруссии проводят модернизацию высоковольтных подстанций, а также высоковольтных и распределительных линий электропередачи. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"В стадии реализации находятся такие инвестпроекты, как реконструкция высоковольтной подстанции 750 кВ "Белорусская", подстанции 220 кВ "Столбцы" с переводом ее на более высокий класс напряжения 330 кВ", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух современных подстанций 110 кВ - "Аульс" в Гродненской области и "Брест - западная" в Брестской области, что позволит повысить надежность энергосистемы.

Министр отметил, что модернизация электросетевой инфраструктуры проводится для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии как промышленных предприятий, включая свободные экономические зоны, так и населения - для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Каранкевич также назвал важной задачей для энергокомплекса ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Он рассказал, что в республике продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников, в частности, работы проводятся на четырех крупных электростанциях - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. Они будут задействованы в случае отключения энергоблока на БелАЭС, к примеру при ремонтах, аварийной остановке.

Фото Рамиля Насибулина / belta.by