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11 октября 2022, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Московской области продолжаются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – в этом году начнут строить многоквартирный дом в Дмитрове, сообщает RosTender.info.
Объект возведут в микрорайоне ДЗФС, в 274 метрах от остановки общественного транспорта «Молочный завод». Девятиэтажный дом будет рассчитан на 285 или более квартир.
Инженерными изысканиями, разработкой проектной и рабочей документации, а также строительством займется победитель конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 26 октября, с подрядчиком заключат контракт на 986,5 млн рублей.
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