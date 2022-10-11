В Московской области продолжаются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – в этом году начнут строить многоквартирный дом в Дмитрове, сообщает RosTender.info.

Объект возведут в микрорайоне ДЗФС, в 274 метрах от остановки общественного транспорта «Молочный завод». Девятиэтажный дом будет рассчитан на 285 или более квартир.

Инженерными изысканиями, разработкой проектной и рабочей документации, а также строительством займется победитель конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 26 октября, с подрядчиком заключат контракт на 986,5 млн рублей.