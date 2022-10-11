В интервью генеральный директор – главный конструктор кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ Андрей Лобанов рассказал об этапах развития предприятия и новых вызовах в производстве кабельной продукции.

Андрей Васильевич сообщил, что «Спецкабель» производит кабели для авиационной, космической, транспортной, нефтегазовой промышленности, для военной техники, для строительства предприятий, заводов и жилых объектов. И основная часть разработок кабельного завода –импортозамещающие.

«Наш рынок – это Россия, здесь потребности невероятные и задачи возникают постоянно, потому что кабель – это то, без чего промышленность не может существовать», – подчеркнул руководитель предприятия.

В чем заключается секрет успеха кабельного завода, за 25 лет работы не допустившего ни одной рекламации? Чем продиктовано разнообразие продукции «Спецкабеля»? Почему предприятие не создает универсальный кабель? Об этом и многом другом рассказал Андрей Васильевич в ходе интервью.