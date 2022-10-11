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Высоковольтные подстанции лабинского энергорайона к зиме готовы

Высоковольтные подстанции лабинского энергорайона к зиме готовы

11 октября 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили подготовку высоковольтных подстанций к сезону пиковых нагрузок в соответствии с планом ремонтов на 2022 год. Отремонтированные питающие центры обеспечивают электроснабжение потребителей и социальных объектов в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту были выполнены на 11 подстанциях 110-35 кВ: «Лабинск-1», «Упорная», «Родниковская», «Мостовская», «Кавказ», «Прохладная», «Мирный», «Беноково», «Комсомольская», «Степная» и «Унарокаво».

В ходе технических мероприятий энергетики осуществили замену и ремонт масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей, ячеек комплектных распределительных устройств, ограничителей перенапряжения и другого подстанционного оборудования. Кроме того, на подстанции 110 кВ «Мостовская» энергетики провели ремонт батарей статических конденсаторов.

Комплексное техническое обслуживание – залог надежного энергоснабжения потребителей, в том числе объектов жизнедеятельности и социальной сферы: котельных, больниц, школ, детских садов и других.

Подготовлен к работе в зимний период и персонал филиала. Энергетики приняли участие в противоаварийных тренировках, прошли обучение особенностям работы в условиях низких температур.

Источник: Россети Кубань

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