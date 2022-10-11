Развитие регионов Дальнего Востока имеет важнейшее значение для российской экономики и остаётся безусловным приоритетом, обозначенным Президентом России. В рамках этого направления деятельности крупнейший энергохолдинг России «Русгидро» продолжает модернизацию локальной энергетики на территории ДФО.

Так, совсем недавно в четырёх населенных пунктах отдалённого Момского района Якутии «Русгидро» ввело в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики – автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 7,2 МВт. Они построены с применением современных технологий на основе ВИЭ, систем накопления энергии и автоматизированного управления. В составе одного из энергокомплексов – крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция установленной мощностью 1,5 МВт.

Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл и Сасыр, изолированных от единой энергосистемы России. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 60 градусов, поэтому надёжность энергоснабжения здесь имеет особое значение.

Каждый энергокомплекс включает в себя современную высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления. Новые гибридные энергокомплексы заменят выработавшие свой ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива сократится на треть, ежегодная экономия составит более 980 тонн.

Энергокомплексы построены в рамках механизма энергосервисного договора, который предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов. Возврат инвестиций осуществляется за счёт сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 15 лет. Первыми проектами, реализованными «Русгидро» в рамках механизма энергосервисных договоров, стали энергокомплексы в селе Улахан-Кюель и городе Верхоянске. В целом энергокомплексы с использованием ВИЭ будут построены в 72 населённых пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт.

Фото: РусГидро