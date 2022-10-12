14 октября 2022 года в Москве пройдет Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя» . В Молодежном дне примут участие руководители Минэнерго России, отраслевых компаний, вузов и 1500 молодых специалистов, студентов и школьников.

Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя» – главное событие в области развития энергетики, в ходе которого молодые представители ТЭК встречаются с руководителями и экспертами отрасли, обмениваются идеями и совместно формируют молодежную повестку ТЭК на следующий год.

Организаторами Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН являются Фонд Росконгресс , Министерство энергетики Российской Федерации , при поддержке Правительства Москвы . Оператором Молодежного дня выступает фонд «Надежная смена» .

Программа Молодежного дня РЭН включает мероприятия, посвященные популяризации ТЭК и инженерно-технического образованию.

Центральным событием станет панельная дискуссия с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, представителей руководителей ТЭК и ведущих компаний, молодых лидеров отрасли. Соорганизатором панельной дискуссии выступает Российское общество «Знание».

«Российское общество «Знание» выступает партнером РЭН и в этом году стало соорганизатором пленарного заседания в рамках Молодежного дня Форума. Эта площадка откроет возможности для прямой коммуникации между молодыми людьми и «первыми лицами». Участники смогут не только лично пообщаться с государственными деятелями и руководителями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, но и поделиться своими идеями и проектами, а значит – получить возможность перейти от стадии «просто идея» к ее практической реализации, тем самым, став ближе к своей мечте», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На панельной дискуссии Молодежного дня специалисты обменяются опытом и идеями в области развития топливно-энергетического комплекса России. Александр Новак не только примет участие в дискуссии, но и лично наградит победителей отраслевых конкурсов. Так, будут названы победители Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», Молодежного глобального прогноза развития энергетики, IT-чемпионата нефтяной отрасли, Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети».

Руководители крупнейших компаний ТЭК встретятся на круглом столе «ТЭК для молодежи» и обсудят молодежную политику и молодежные проекты в 2023 году. Совместно с представителями руководства Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, АНО «Россия – страна возможностей» будут определены форматы работы в рамках Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

Заключительный день РЭН станет площадкой для встреч молодежных отраслевых объединений. Молодежный Совет по электроэнергетике проведет очередное заседание, панельную сессию «Молодежные сообщества как катализатор глобальных процессов» и лекцию, посвященную технологиям информационного моделирования в энергетике, дополненной и виртуальной реальности. В свою очередь Молодёжное энергетическое агентство БРИКС объединит представителей разных стран на встрече «BRICS + Africa: New Potential for Youth Energy Cooperation».

В числе мероприятий – ключевые для Молодежного дня РЭН интерактивные сессии, где команды студентов и молодых специалистов подготовят проекты для презентации экспертам и последующей реализации.

Команды молодых специалистов традиционно встретятся на Кубке РЭН Международного инженерного чемпионата «СASE-IN», который проведет Оргкомитет «CASE-IN».

Специальные мероприятия для молодых участников РЭН подготовили Росмолодежь, Правительство Москвы, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Контент», АО «СО ЕЭС», ГК «Росатом», ПАО «Транснефть», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Газпром нефть», ПАО «РусГидро», Группа компаний «Хевел» и другие.

Программу дополнят финальные этапы и награждение победителей федеральных и корпоративных мероприятий, среди которых Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам с участием руководства ПАО «Россети» и презентация Молодежного глобального прогноза развития энергетики.

Участниками Молодежного дня станут и школьники: для них разработан специальный профориентационный маршрут – знакомство с ТЭК России и компаниями – участницами РЭН.

В течение всего дня для участников будет работать открытый лекторий.

Завершится Молодежный день традиционной сессией «Энергия молодежных инициатив – 2023», где представят лучшие молодежные проекты и наградят победителей молодежных конкурсов 2022 года. В результате сессии будет сформирована повестка молодежных мероприятий и инициатив на 2023 год.