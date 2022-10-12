Об актуальности низкоуглеродной повестки для российского ТЭК рассказал Николай Шульгинов на панельной сессии «Низкоуглеродная энергетика в мире: кризис – это время возможностей» на «полях» Российской энергетической недели (РЭН-2022).

«Важно понимать, что низкоуглеродная энергетика – это одновременно и вызовы, и возможности. Сегодня некоторые страны начинают понимать, что нужны инвестиции в традиционную энергетику, некоторые понимают, что нужен баланс между традиционной и возобновляемой энергетикой, – каждая страна выбирает свой путь, понимая цель. А главная цель – это достижение углеродной нейтральности», – сказал Глава Минэнерго.

Министр отметил, что на сегодняшний день ни одна страна не заявила, что выходит из Парижского соглашения по климату, и оно продолжает своё действие и сохраняет актуальность как для России, так и для других стран-участниц.

«Задача, которая стоит перед нами и которую поставил Президент – достижение углеродной нейтральности к 2060 году. И наша страна будет продолжать двигаться по этому вектору», – заявил глава Минэнерго.

Николай Шульгинов рассказал, что уже сегодня в Росси один из лучших энергобалансов – 39% – это низкоуглеродная электрогенерация, ещё 47% – газовая генерация.

Министр добавил, что в перспективе движение к нейтральности – это не только развитие низкоуглеродных источников, это и ряд мероприятий, связанных с технологическим развитием.

Отвечая на вопрос, о развитии водородной энергетики, Министр отметил, что сегодня им занимаются практически все страны.

«Мы понимаем, что здесь существует множество вызовов для его внедрения, в том числе высокая стоимость. Но это потенциально важный источник энергии, и необходимо продолжать работу в этом направлении, добиваясь повышения эффективности использования водорода», – сказал Министр.

Николай Шульгинов заключил, что зелёная энергетика должна быть дешевле и не создавать дополнительную нагрузку на потребителей.