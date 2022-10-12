Сегодня в рамках Российской энергетической недели РусГидро и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации образовательных программ.

Среди приоритетных направлений – развитие эффективного сотрудничества в сфере образовательной деятельности и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку квалифицированных кадров для РусГидро. Также соглашение предусматривает возможность приема студентов МГИМО на практику в РусГидро.

РусГидро, крупнейшая гидроэнергетическая компании России, уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. В сентябре на полях Восточного экономического форума РусГидро, ДВФУ и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве на базе научно-исследовательского центра РусГидро (НИЦ РусГидро) на острове Русский, торжественно открытого в рамках ВЭФ. НИЦ РусГидро – это уникальный полигон, где российские ученые и инженеры будут создавать и отрабатывать инновационные решения в области локальной энергетики, возобновляемых источников энергии и теплогенерации.

С 2019 года РусГидро реализует проект создания информационных зон в вузах. Компания открыла их в Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Дальневосточном федеральном университете, в Московском государственном строительном университете и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Волжском филиале МЭИ и Новосибирском государственном техническом университете. Информационные пространства получили положительную оценку со стороны студентов и преподавательского состава вузов. В 2018 году при поддержке РусГидро Национальном исследовательском университете МЭИ открыт Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Помимо обучения и переподготовки персонала Группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов РусГидро, реализации волонтерских и образовательных программ. Среди значимых инициатив компании – корпоративный чемпионат по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ», конкурс кадрового резерва молодых специалистов «Внутренний источник энергии», деятельность Сообщества молодых работников Группы РусГидро. Также ежегодно РусГидро проводит Всероссийский конкурс студенческих проектов «Энергия развития», Весеннюю студенческую энергетическую школу, реализует другие проекты.