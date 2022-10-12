РусГидро повысит уровень кибербезопасности энергообъектов

Сегодня на полях Российской энергетической недели РусГидро и компания Positive Technologies подписали соглашение о намерениях. В его рамках стороны договорились о всестороннем сотрудничестве и объединении потенциала для повышения уровня кибербезопасности информационных систем РусГидро, включая дочерние общества компании.

Для достижения этих целей РусГидро и Positive Technologies рассмотрят возможность проведения совместных киберучений по проверке защищенности информационных систем РусГидро и мероприятий по повышению их защищенности. Помимо этого, партнеры намерены создать прототипы систем и мер киберзащиты, в том числе на основе реальной инфраструктуры.

Это не первое подписанное компаниями соглашение. Ранее, на Восточном экономическом форуме РусГидро, Positive Technologies и Дальневосточный федеральный университет подписали меморандум о развитии долгосрочного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Его цель – реализация профессиональной образовательной программы «Кибербезопасность», направленной на удовлетворение потребностей компаний Группы РусГидро, при подготовке кадров в ДВФУ.

Среди приоритетных направлений сотрудничества: организация прохождения студентами ДВФУ производственных, преддипломных и научно-исследовательских практик в Группе РусГидро, предоставление методологической, информационной и консультационной поддержки в сфере кибербезопасности, организация совместных образовательных и научно-технических мероприятий и проведение экспериментальных разработок, научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.